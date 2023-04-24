Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

Как передает 78.ru, в Петербурге по подозрению в подготовке теракта задержали члена запрещённой проукраинской организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что задержанный планировал поджечь полицейские автомобили. Во время обыска по месту жительства у мужчины нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО

Ранее стало известно, что в Выборге задержали гражданина Германии.