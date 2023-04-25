Россиянам напомнили, из-за чего их могут не выпустить в отпуск за границу

За неоплату долгов граждане рискуют стать «невыездными».
Об этом пишут Госуслуги в своем Телеграм.
«При наличии долга по исполнительным производствам судебными приставами может быть оформлено ограничение на выезд из России. Информация о нем передается в погранслужбу. Пересечь границу при прохождении паспортного контроля в такой ситуации не получится».
Размер задолженности для запрета на выезд. От 10 000 рублей:
— по алиментам
— за имущественный ущерб
— за моральный вред от преступления
— за вред от потери кормильца
— за вред здоровью
— любые, не погашенные в течение 2 месяцев после срока добровольного исполнения
От 30 000 рублей:
В других случаях — например, из-за долга за коммунальные услуги, автоштрафы или кредиты.
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24.04.2023 82