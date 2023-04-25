Россиянам напомнили, из-за чего их могут не выпустить в отпуск за границу

За неоплату долгов граждане рискуют стать «невыездными».

Об этом пишут Госуслуги в своем Телеграм.

«При наличии долга по исполнительным производствам судебными приставами может быть оформлено ограничение на выезд из России. Информация о нем передается в погранслужбу. Пересечь границу при прохождении паспортного контроля в такой ситуации не получится».

Размер задолженности для запрета на выезд. От 10 000 рублей:

— по алиментам

— за имущественный ущерб

— за моральный вред от преступления

— за вред от потери кормильца

— за вред здоровью

— любые, не погашенные в течение 2 месяцев после срока добровольного исполнения

От 30 000 рублей:

В других случаях — например, из-за долга за коммунальные услуги, автоштрафы или кредиты.