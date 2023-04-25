Школьники из Ленобласти приняли участие в IX фестивале «ФосАгро-классов»

На базе отдыха «Сосновка» в Вологодской области на образовательном фестивале собрались 155 учеников 10-х классов из Волхова (Ленинградская область), Балакова (Саратовская область), Кировска и Апатитов (Мурманская область) и Череповца.

Как стало известно редакции, на фестивале будущие выпускники знакомились с образовательными программами вузов: Санкт-Петербургского горного университета, Ивановского государственного химико-технологического университета, Череповецкого государственного университета, а также тренировались по развитию лидерских качеств и командообразованию.

Изучив историю фестиваля, выяснилось, что первые «ФосАгро-классы» были созданы десять лет назад непосредственно в городах присутствия российской компании-производителя минудобрений. Как заявляют в ее руководстве, подобные «классы» являются важной ступенью образовательной вертикали «школа-колледж/вуз-предприятие», направленной на подготовку высококвалифицированных инженерных и технических кадров для предприятий Группы компаний «ФосАгро».

Так, например, при поддержке Волховского филиала АО «Апатит» (Ленинградская область) с 2013 года работает МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1». За это время деятельность школы получила общественное признание и десятки наград всероссийского и регионального уровней. В 2015 году внесена в ТОП-100 лучших школ России по социально-индустриальному профилю. В течение нескольких лет результаты ее выпускников по такому предмету, как профильная математика, выше средних баллов по Ленинградской области. Благодаря совместной профориентационной работе с предприятием ежегодно в среднем 70% выпускников поступают в вузы по инженерно-техническому профилю.

«За десять лет реализации проекта 990 учеников «ФосАгро-классов» поступили в высшие учебные заведения. Если на начальном этапе число абитуриентов, выбирающих гуманитарные и технические направления, делилось примерно пополам, то к 2022 году количество поступающих на технические специальности выросло до 70%. После окончания обучения мы приглашаем ребят трудоустраиваться на наши предприятия», — рассказала директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит» Маргарита Котлярова.

С каждым годом все больше выпускников специализированных классов знакомятся с различными подразделениями предприятий компании. Первые девять молодых инженеров-выпускников, окончивших вузы, вернулись на предприятия компании в 2019 году. В 2021-м пришли уже 27 новых сотрудников, в 2022-м – 30, а в 2023-м ожидается 36.

Наша редакция поинтересовалась, а что на предприятии Волховском филиала АО «Апатит»? Оказывается, к началу текущего года штат здесь вырос вдвое. И молодые кадры на особом счету. Они возвращаются в Волхов, в том числе на предприятие Группы «ФосАгро».