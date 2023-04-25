Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 25 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

За сутки потери противника составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

В районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.