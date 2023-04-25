Следователи пришли с обысками в ФНС Ленобласти

Экономическая полиция, ФСБ и следователи 25 апреля пришли с обысками в рабочий кабинет заместителя руководителя Управления ФНС по Ленобласти Светлане Кашкиной.

В это же время обыск шел в ее загородном доме в деревне Энколово Всеволожского района. Правоохранители заглянули и в дом ее бывшей подчиненной, экс-сотруднице налоговой Петербурга Ольге Роменской. В результате женщин увезли в Следственный комитет Петербурга.

По данным издания 47news, СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении Ольги Роменской по статье «Посредничество во взятке». Ей вменяется получение миллионных взяток от разных предпринимателей Петербурга за лояльное отношение городской налоговой к их компаниям.

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Известно, что задержанные ранее работали в налоговой города, поэтому следствие считает, что Светлана Кашкина могла использовать свой городской ресурс на областной позиции. Сейчас она находится в статусе свидетеля.