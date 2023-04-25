Пятерых граждан РФ признали виновными в производстве и сбыте наркотических веществ

Сотрудниками органов было изъято более пятидесяти килограмм «мефедрона».

Как передает пресс — служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вступил в законную силу приговор Ленинградского областного суда в отношении пятерых граждан РФ, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ («незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере»).

Видео: Пресс - служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В рамках следственных мероприятий в нарколаборатории были обнаружены и изъяты из незаконного оборота порядка 47,5 кг наркотического средства «мефедрон», 10 тысяч литров различных прекурсоров и наркосодержащих жидкостей на разных стадиях очистки, а также лабораторное оборудование с 60 литрами «полупродукта».

С целью выявления всех причастных к данной противоправной деятельности лиц сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области дополнительно был проведен «оперативный эксперимент», в ходе которого в одном из районов Ленинградской области был заложен муляж 12 кг наркотического средства «мефедрон», в момент изъятия т.н. «закладки» был задержан один из фигурантов данного уголовного дела, а впоследствии и администратор интернет-магазина в закрытом сегменте «даркнет».

Фото: Пресс - служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее стало известно, что следователи пришли с обысками в ФНС Ленобласти.