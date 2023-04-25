В Петроградском районе появились знаки платной парковки

Как объяснили чиновники, знаки нужны для того, чтобы к ним привыкли.

До 1 июля жители и гости Петербурга могут без опаски парковаться под знаками платной парковки в Петроградском районе. До второго летнего месяца на новые знаки платной парковки и разметку в Петроградском районе можно не обращать внимания — сообщает 78.ru.

Сейчас эти знаки висят для того, чтобы уведомить о нововведениях жителей района и дать им возможность привыкнуть к ним. Заклеенные монетки на знаках говорят о том, что пока что стоять на этих местах петербуржцы могут бесплатно.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ранее стало известно, где на Васильевском острове заработает платная парковка.