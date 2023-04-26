На берегу Финского залива лежбище тюленей попало в кадр

Зоологи просят сообщать о встрече с нерпами по телефону зоологической службы.

Отдых ластоногих на Финском заливе попал на камеру — сообщает 47news.ru. Нерпы лежали, облокотившись на ледяной берег, невзирая на людей. Фото показали специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» в сообществе «Спасение тюленей 699-23-99» 25 апреля.

Группа нерп отдыхала на берегу Финского залива. Специалисты отмечают, что нерпы, несмотря на свою относительную худобу, не нуждаются в помощи человека. Такое же впечатление складывается, глядя на фото.

Тем не менее, зоологи просят очевидцев по-прежнему быть бдительными в случае встречи с нерпами. Детенышей может выбросить на берег, и в этом случае им потребуется помощь человека.

Фото: vk.com "Спасение тюленей 699-23-99"

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