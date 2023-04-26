Облачность, дожди и грозы: в Петербурге намечается ухудшение погоды с 26 апреля

Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Уже в среду 26 апреля в Северной столице начнет портиться погода. По данным синоптика, к вечеру ожидаются дожди, а в западных районах еще и грозы. Об этом Михаил Леус рассказал в своем Телеграм.

Температура воздуха +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ситуация не изменится — ожидается также и похолодание.