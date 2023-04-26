В Рябово на трассе М-10 грузовик снес столб и автобусную остановку – фото

ДТП произошло утром 26 апреля на 624-м километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, в поселке Рябово тягач с прицепом снес опору освещения и автобусную остановку. На кадрах видно, что большегруз перевозил бетонные блоки, большая их часть высыпалась из кузова на обочину.

Предварительно, пострадавших нет.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. На месте уже работают сотрудники компании-подрядчика, которая обслуживает трассу.