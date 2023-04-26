Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 26 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Кроме того, пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
На Красно-Лиманском направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск. В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.
За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
За сутки уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.