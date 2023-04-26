Ленобласть выполнила указ президента России по зарплатам бюджетников

Ленинградская область вошла в число 12 регионов России, где по итогам 2022 года были достигнуты целевые значения майских указов президента по зарплатам бюджетников.

47-й регион достиг целевых значений по всем категориям работников: педагогах, медиках, сотрудниках социальной сферы и учреждений культуры.

Также майские указы выполнили Брянская, Рязанская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская и Чувашская республики.

Все остальные регионы не выполнили целей хотя бы по одной категории, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.