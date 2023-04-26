Депутаты от «Единой России» внесли законопроект о запрете на получение иностранными агентами государственной имущественной поддержки

Инициатива направлена на уточнение объема ограничений, связанных со статусом иностранного агента.

Основными инициаторами данного документа выступили Ольга Занко, зампред комитета ГД по развитию гражданского общества и глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Предложенными изменениями в законодательство вводится запрет на получение иностранными агентами государственной имущественной поддержки.

Под имущественной поддержкой понимается владение или пользование имуществом на безвозмездной основе или по льготной стоимости, льготы по аренде на землю и коммунальные услуги и другое.

Также законопроект устанавливает административную ответственность для тех, кто способствует нарушению законодательства об иноагентах.

Инициативу поддержала комиссия Госдумы по противодействию иновмешательству, Министерство юстиции и Министерство экономического развития.

«Любая поддержка деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации должна пресекаться на корню, иначе мы рискуем оказаться в ситуации, в которой сейчас оказалась Украина поддерживающая на протяжении 30 лет западное влияние», — заявил Первый заместитель Начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Виктор Кауров.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что российские радиостанции заставят сообщать слушателям о статусе музыканта-иноагента.