Российские радиостанции заставят сообщать слушателям о статусе музыканта-иноагента

Перед воспроизведением песен музыкальных исполнителей радиостанции должны указывать, что артисты признаны иностранным агентом.

«Перед воспроизведением песни в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием ФИО должна составлять не менее 15 секунд. Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», – сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что если произведение музыканта-иноагента прерывается на рекламу, то после возобновления песни необходимо снова сообщил о статусе исполнителя.

Речь идет о таких музыкантах, как Земфира, Моргенштерна, Oxxxymiron, Андрей Макаревич, Монеточка (все исполнители внесены в список физлиц иноагентов).