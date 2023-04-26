В УФНС по Ленобласти прошли обыски — подробности

Ранее ivbg.ru сообщал, что экономическая полиция, ФСБ и следователи 25 апреля провели обыски в Управлении федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве». По данным следствия, 52-летняя подозреваемая получила информацию о том, что одну из компаний Петербурга ждет внезапная налоговая проверка.
Далее, вступив в преступный сговор с сотрудниками налоговой службы, подозреваемая потребовала от представителя организации взятку. Компания должна была ежемесячно переводить на расчетный счет консалтинговой компании 120 тысяч рублей. Спустя два месяца подозреваемая увеличила сумму взятки до 1,3 миллиона рублей. Деньги планировалось передать сотрудникам налоговой службы. За взятку они обещали не проводить налоговую проверку компании.
В итоге, с апреля по декабрь 2022 года были перечислено около 9,5 млн рублей, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.
Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу.
Сейчас обыски проходят в помещениях налоговой службы, в доме подозреваемой и лиц, возможно причастных к совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, главный фигурант этого дела — экс-сотрудница налоговой Петербурга Ольга Роменская. Она бывшая подчиненная Светланы Кашкиной, которая сейчас работает заместителем руководителя Управления ФНС по Ленобласти. Роменская фактически задержана, Кашкину допросили свидетелем.