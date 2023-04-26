Глава МЧС Александр Куренков навестил спасателей, пострадавших при оказании помощи петербуржцам

Автомобиль в Адмиралтейском районе 5 апреля угодил в яму с кипятком.

В стационаре подведомственного Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова сотрудники проходят лечение. Руководитель ведомства в Петербурге в госпитале вручил бойцам государственные награды — сообщают Невские Новости.

Министр вручил бойцам государственные награды: Орден Мужества – Сергею Юдину и медаль «За спасение погибавших» – Сарангу Мешкееву. Медали удостоен их коллега Сергей Морковкин.

«Спасатель и пожарный – самые благородные профессии. Я горжусь вашим подвигом, решительностью и самоотверженностью. К сожалению, спасая других, бойцы рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Но по-другому никак. Среди нашего братства нет и не может быть равнодушия», – подчеркнул Александр Куренков.

В результате происшествия пострадали четверо: два сотрудника МЧС России, водитель автомобиля и ребенок, с ожогами нижних конечностей они госпитализированы.

Фото: Telegram-канал МЧС России

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.