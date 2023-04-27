Благодаря экспертному совету детский садик в Мурино будет зеленее

Также архитекторы пересмотрели систему освещения и подарили садику символ — лесную сову.

«Задача экспертного совета — подарить новым жилым кварталам архитектурную гармонию и в то же время подчеркнуть собственный стиль. Уверен, что жители Мурино по достоинству оценят решения, принятые разработчиками с помощью нашего совета», — отметил замправительства Ленобласти Евгений Барановский.

Новый детский сад разместится вблизи Ручьевского проспекта. Строительство его будет осуществляться силами ГК «Самолет» по соглашению с Правительством региона. Застройщик планирует получить разрешение на строительство в III кв. 2023 года.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.