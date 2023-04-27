В Петербурге с начала года из-за пожаров погибло почти сорок человек

Всего спасатели выезжали на адреса 278 раз.

В Петербурге с начала года 37 человек погибли во время пожаров, передают «Невские Новости».

Всего в квартирах произошло 278 возгораний. За аналогичный период 2022-го зарегистрировали 279 таких случаев, а погибли тогда 40 человек. При этом на 16 человек выросло число пострадавших с 59-ти (шесть несовершеннолетних) в 2022-м году до 75 в нынешнем (четыре ребёнка).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Ранее стало известно, что глава МЧС Александр Куренков навестил спасателей, пострадавших при оказании помощи петербуржцам.