Петербуржец сдвинул с места ретропоезд весом 120 тонн — видео

Атлет Федерации силового экстрима, спортсмен из Петербурга Денис Вовк установил новый мировой рекорд.

Он сдвинул с места ретропоезд «Рускеальский экспресс» весом 120 тонн с помощью техники «арм-овер-арм» — это когда атлет сидит в упоре и тянет трос, привязанный к «весу» на себя. Такой способ считается самым сложным для буксировки.

Денис Вовк отбуксировал огромный поезд на шесть метров всего за 33 секунды. Рекорд был установлен в Карелии, на станции Горный парк.

Ранее Вовк установил мировой рекорд в дисциплине трек-пул (буксировку за собой по лестнице) состава скоростного поезда «Ласточка» в депо Металлострой.