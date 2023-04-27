Ленобласть потратила миллиарды на социальные нужды в 2022 году

В регионе подвели итоге исполнения бюджета в 2022 году. Самыми весомыми расходами стали расходы на образование — более 40 млрд рублей, соцподдержку — почти 30 млрд рублей, здравоохранение — 29,4 млрд рублей.

«Несмотря на то, что 2022 год был беспрецедентно сложным для финансовой системы, мы его выполнили достойно, сумели сохранить сбалансированность бюджета, не задержали ни одной выплаты, поддержали инвестиционный цикл», ― отметил председатель Комитета финансов Роман Марков.

Также в 202 году Ленобласть выделила более полумиллиарда рублей на поддержку экономики, а также на социальную поддержку участников СВО и их семей, помощь подшефным территориям на Донбассе. Более 25 млрд рублей было выделено на адресную инвестиционную программу: в стройке находилось 145 объектов ― дороги, мосты, школы, учреждения здравоохранения и культуры.

При этом Ленинградская область последовательно избавляется от социальных долгостроев: в 2022 году региону удалось существенного сократить число таких объектов: практически в 3 раза по объектам областной собственности и почти в 2 раза по муниципальным объектам.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.