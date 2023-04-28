Блогер подозревается в уклонении оплаты налогов и отмывании денег.

Как передает ТАСС, полиция доставила блогера Елену Блиновскую в Пресненский суд Москвы. Девушка обвиняется неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег.

Совсем скоро подозреваемой изберут меру пресечения. Ранее знаменитость признала вину и раскаялась.

Как ранее писала наша редакция, в отношении блогера, организатора «Марафона желаний» Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и незаконной легализации более 43 млн, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.