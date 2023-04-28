Первое судно с зерном ушло из морского порта Высоцк — фото

С нового зернового терминала в морском порту Высоцк в Выборгском районе Ленобласти отгрузили первую партию зерна.

В одну из стран африканского региона отправилось более 25 тонн пшеницы из Сибири и Казахстана, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники Выборгской таможни проверили сведения о товаре и его количестве, указанные в декларации, после чего разрешили погрузку пшеницы. Перевалка зерна на судно проводилась специальными вагонами-хопперами.

По окончании погрузки и проведения фитосанитарного контроля таможенники выдали разрешение на убытие судна.

Фото: СЗТУ

Новый терминал в Высоцке — первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике, он рассчитан на отгрузку 4 миллионов тонн зерна в год. Комплекс обладает парком хранения и транспортным оборудованием.