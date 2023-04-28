Обвиняемую в теракте в кафе Петербурга Дарью Трепову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову*, которая обвиняется в совершении теракта в кафе Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Трепова Дарья Евгеньевна*, 16.02.1997 г.р., гор. Санкт-Петербург», — указано в базе данных.

Также в этот перечень внесен и ее пособник, который передал ей взрывное устройство, 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов*.

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Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 42 получили ранения различной степени тяжести.

Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе статуэтку с бомбой. Обвиняемая сотрудничает со следствием.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.