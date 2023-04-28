Трепова* заявила на суде, что закрытое слушание не дает возможности общественности понять ее позицию

Девушку обвиняют в совершении теракта в петербургском заведении.

Юрист Александр Аржиков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ объяснил, что означает внесение в перечень экстремистов и террористов.

Подозреваемую в совершении теракта в бистро на Васильевском острове в Петербурге Дарью Трепову* включили в перечень террористов и экстремистов. Ее данные появились на сайте Росфинмониторинга. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, более 50 человек пострадали.

«Этот перечень был создан Росфинмониторингом в 2001 году. Основная задача реестра — ограничение финансирования преступной деятельности. Поэтому у тех, кто попал в реестр, производится блокировка банковских счетов… Ограничен данный гражданин и в правах на вступление в наследство, получение алиментов, страховых выплат, выплат компенсаций по суду безналичным способом, через счета, а также он не может оформлять документ с заверением нотариуса. Внесение человека в такой реестр возможно и на стадии рассмотрения дела, как это произошло с Треповой*. Сам факт этого юристы называют гражданской смертью человека», — объяснил эксперт.

Фото: Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

* — физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России.

Ранее стало известно, что военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно.