В конце апреля Ленобласть ждут ночные заморозки и умеренные осадки

Другие погодные неприятности не прогнозируются, а день будет вполне тёплым.

В субботу синоптики обещают Ленинградской области ночные заморозки и умеренные осадки — сообщает 47news.

30 апреля в регионе ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, на западе области местами умеренные осадки. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, утром и днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 гр., на востоке до -5 гр., днем +9…+14 гр., на востоке до +17 гр. Атмосферное давление будет ночью понижаться.

Фото: pxhere.com

Ранее стала известна погода в Ленобласти на 26 апреля.