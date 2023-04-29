Комитет по развитию туризма Петербурга ожидает порядка 100 тысяч гостей из Поднебесной

В городе на Неве нет отдельной инфраструктуры, построенной китайскими инвесторами для своих соотечественников.

Мойка78 подробно рассказала, почему нынешней весной в Северной столице может возникнуть проблема с размещением иностранных гостей.

В 2016 году ФАС вынесла предупреждение Ростуризму о недопустимости ограничения конкуренции отельеров в вопросах обслуживания туристов из КНР. В частности, антимонопольщики указывали, что указ ведомства о формировании списков компаний, которые могут обслуживать китайские группы в рамках туристических безвизовых обменов создает непрозрачную систему на рынке.

В итоге это привело к тому, что китайские туристы преимущественно останавливались там, где собственником объекта выступает китайская компания. Не трудно догадаться, кто в этом случае получает большую часть доходов с деятельности этих отелей.

Теперь же китайские турфирмы требуют размещения гостей в отелях города по сниженным ценам. Однако далеко не все места для этого приспособлены, и далеко не все гостиницы готовы оказать такую услугу приезжим.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ранее стало известно, что китайские турфирмы требуют от отелей Петербурга скидки.