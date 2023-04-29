Двое подростков пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Новом Петергофе

В аварии на Санкт-Петербургском проспекте погиб водитель легкового автомобиля.

Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом № 103 в Новом Петергофе. Авария произошла 29 апреля около 15:00 на Санкт-Петербургском проспекте в сторону Петергофской улицы — сообщает ТАСС.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних: 12-летняя девочка и 17-летний юноша. Травмы получили также две женщины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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