В Ленобласти мотоцикл перевернулся на трассе

Байкер на Honda не справился с управлением и погиб.

Как передают Невские Новости, водитель в 2022–2023 годы пять раз привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной за нарушение правил дорожного движения.

Смертельная авария произошла днем 25 апреля на трассе в Ленобласти. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 14:20 на 62-м км дороги Пески — Сосново — Подгорье погиб 32-летний мотоциклист.

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Ранее стало известно, что по факту гибели девочки в аварии на трассе М-10 возбудили уголовное дело.