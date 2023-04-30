В Сланцевском районе из пожара спасли ягненка, уток и гусей

Автор: Гузель Галимова
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Крупный пожар случился утром 29 апреля произошедшего в Выскатском сельском поселении Сланцевского района Ленобласти.

На месте происшествия работали сотрудники 146 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Им удалось спасти двух гусей, семь уток и ягненка. Одну овечку спасти не удалось.

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Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Где именно произошел пожар и что стало его причиной, не сообщается.

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26.04.2023 115
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