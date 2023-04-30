В Сланцевском районе из пожара спасли ягненка, уток и гусей

Крупный пожар случился утром 29 апреля произошедшего в Выскатском сельском поселении Сланцевского района Ленобласти.

На месте происшествия работали сотрудники 146 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Им удалось спасти двух гусей, семь уток и ягненка. Одну овечку спасти не удалось.

Где именно произошел пожар и что стало его причиной, не сообщается.