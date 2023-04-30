В Ленобласти проверили аттракционы перед началом сезона

В Ленобласти начинается сезон аттракционов.

Накануне майских праздников специалисты Гостехнадзора провели регистрацию и проверили техническое освидетельствование аттракционов. Сейчас в Ленобласти зарегистрирован 31 аттракцион. Еще примерно столько же планируют зарегистрировать в этом году. Большой популярностью пользуются надувные батуты.

«Ежегодно все аттракционы проходят техническое освидетельствование в аккредитованных организациях, чтобы подтвердить надежность и безопасность. Сейчас практически каждый день к нам поступают вопросы и заявления от эксплуатантов, связанные с регистрацией аттракционов», — рассказал начальник Гостехнадзора Ленобласти Александр Праздничный.