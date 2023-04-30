Телеканал Россия24 покажет документальный фильм о Ленобласти

Фильм о Ленинградской области в годы оккупации и о Ленинградской битве выйдет в эфир телеканала Россия24 сегодня, 30 апреля, в 18:05.

Ленобласть была оккупирована дольше других частей Советского Союза — с лета 1941 по лето 1944. В ходе Ленинградской битвы десятки тысяч солдат и мирных жителей положили свои жизни.

Картина снята рамках проекта «Без срока давности», который повествует о преступлениях фашистов и их приспешников во время Второй мировой войны и о героическом противодействии захватчикам на оккупированных землях.