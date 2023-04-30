Спасатели вытащили кота из горящей квартиры в Подпорожье

В минувшую пятницу, 28 апреля, в одной из квартир в городе Подпорожье Ленобласти случился пожар – загорелась комната.

Дежурная смена 139-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» быстро справились с огнем. Среди жителей дома никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Из задымленной квартиры спасатели вынесли кота. Сейчас здоровью и жизни животного ничего не угрожает.