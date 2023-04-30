В России с 1 мая не будет ипотеки по минимальной ставке

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк (ЦБ) ужесточает правила ее выдачи.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По словам эксперта, Центробанк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредита. Таким образом, ипотеки по минимальным ставкам больше не будет. На ее долю приходилось около 75% всех сделок.

«Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — пояснил Кузнецов.

Он добавил, что такие меры помогут затормозить рост цен на первичное жилье. Также среди застройщиков может вырасти конкуренция, чтобы они и дальше могли привлекать покупателей для своих объектов.