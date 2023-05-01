По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 57 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Терпилицы (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Сертолово (+9), Старая (+2), Гарболово (+1), Рахья (+1), КП Перепелкино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+1), Камышовка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Киришский район: Кириши (+8).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Царицыно Озеро (+1).
Вам будет интересно
Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: вывить необратимую патологию можно самостоятельно. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском...
19.03.2023 1138