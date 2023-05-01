По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 57 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

Волосовский район: Терпилицы (+1).

Терпилицы (+1). Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Сертолово (+9), Старая (+2), Гарболово (+1), Рахья (+1), КП Перепелкино (+1).

Всеволожск (+1), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Сертолово (+9), Старая (+2), Гарболово (+1), Рахья (+1), КП Перепелкино (+1). Выборгский район: Выборг (+1), Камышовка (+1).

Выборг (+1), Камышовка (+1). Гатчинский район: Гатчина (+1).

Гатчина (+1). Киришский район: Кириши (+8).

Кириши (+8). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Лодейное Поле (+3). Ломоносовский район: Новогорелово (+1).

Новогорелово (+1). Лужский район: Луга (+1).

Луга (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+4).

Подпорожье (+4). Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1).

Приозерск (+2), Саперное (+1). Сланцевский район: Сланцы (+5).

Сланцы (+5). Тихвинский район: Тихвин (+7), Царицыно Озеро (+1).