Стало известно, где на 1 мая зафиксированы 57 случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 57 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Терпилицы (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Сертолово (+9), Старая (+2), Гарболово (+1), Рахья (+1), КП Перепелкино (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Камышовка (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Киришский район: Кириши (+8).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+1).
  • Лужский район: Луга (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+4).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5).
  • Тихвинский район: Тихвин (+7), Царицыно Озеро (+1).
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