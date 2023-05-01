Машину для выращивания человеческой кожи собрали из Lego – видео

Инженеры из Британии собрали из Lego машину для выращивания человеческой кожи. С ее помощью можно создавать имитацию биологической ткани, чтобы разрабатывать новые лекарства.

Технология предполагает загрузку в картридж биочернил, содержащих живые клетки. Затем из них формируются трехмерные структуры, которые стремятся воспроизвести сложное образование биологической ткани.

Такие устройства существовали и ранее, но их стоимость начиналась от десятков тысяч долларов и доходила до миллионов. Биопринтер из деталей Lego обошелся в $624. При этом он достигает необходимой точности для производства биологического материала.