Машину для выращивания человеческой кожи собрали из Lego – видео

Инженеры из Британии собрали из Lego машину для выращивания человеческой кожи. С ее помощью можно создавать имитацию биологической ткани, чтобы разрабатывать новые лекарства.
Технология предполагает загрузку в картридж биочернил, содержащих живые клетки. Затем из них формируются трехмерные структуры, которые стремятся воспроизвести сложное образование биологической ткани.
Такие устройства существовали и ранее, но их стоимость начиналась от десятков тысяч долларов и доходила до миллионов. Биопринтер из деталей Lego обошелся в $624. При этом он достигает необходимой точности для производства биологического материала.
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