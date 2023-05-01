Назвавшийся Григорием Лепсом неизвестный пообещал устроить посетителям Пулково «худший день»

Автор: Сергей Агутин
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Назвавшийся Григорием Лепсом неизвестный, по его словам, из Уфы, позвонил в Пулково с сообщением о предстоящем поджоге и нападении на сотрудников полиции.  

Сотрудники правоохранительных органов исследовали помещения и прилегающую территорию аэропорта. Взрывных устройств или подозрительных граждан замечено не было.

На момент подготовки публикации сотрудники правоохранительных органов разыскивают телефонного хулигана.

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01.05.2023 42
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