Назвавшийся Григорием Лепсом неизвестный пообещал устроить посетителям Пулково «худший день»

Назвавшийся Григорием Лепсом неизвестный, по его словам, из Уфы, позвонил в Пулково с сообщением о предстоящем поджоге и нападении на сотрудников полиции.
Сотрудники правоохранительных органов исследовали помещения и прилегающую территорию аэропорта. Взрывных устройств или подозрительных граждан замечено не было.
На момент подготовки публикации сотрудники правоохранительных органов разыскивают телефонного хулигана.
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