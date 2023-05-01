Студентов-бюджетников предложили обязать работать 3 года по распределению после окончания вуза. Причем, не обязательно по месту жительства

Автор: Сергей Агутин
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В Думу внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников. В случае отказа им предложено обязать возмещать расходы государства на обучение. Авторы законопроекта связывают его с острой потребностью предприятий ОПК в работниках.

Согласно документу, прием студентов на бюджет возможен только с условием, что они заключат соглашение о дальнейшем трудоустройстве по получаемой ими квалификации. Распределением займется комиссия при учебных заведениях.

Возможность распределения по месту жительства предусмотрена для отдельных категорий студентов-бюджетников. Получить работу рядом с домом смогут инвалиды первой и второй группы, те, у кого есть родственник с инвалидностью, беременные женщины и их супруги, а также родители детей до трех лет.

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21.03.2023 727
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