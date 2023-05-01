Взрывные устройства нашли у пенсионера в Кингисеппе

Уголовное дело грозит 67-летнему жителю Кингисеппского района за хранение боеприпасов. Взрывчатка и патроны пролежали в квартире около 30 лет.

Полицейские пришли с проверкой в квартиру дома на улице Восточной в Кингисеппе. Найдены и изъяты 16 сигнальных патронов и четыре электродетонатора. Мужчина рассказал, что около 30 лет назад работал на руднике предприятия по производству фосфорных удобрений и фосфатов.

По его словам, часть предметов он взял с места работы. С тех пор они хранились у него дома. Экспертиза показала, что изъятые устройства содержат инициирующее и бризантное взрывчатые вещества. Сигнальные патроны не относятся к категории взрывных устройств, но содержат заряд дымного пороха и пиротехнический состав.