Ivbg.ru вошел в топ-20 самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Компания «Медиалогия» опубликовала новый рейтинг самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти за I квартал 2023 года.

Ivbg.ru с индексом цитируемости 36,4 занял 19 место. На первом месте — «Фонтанка.ру», следом «78.ru» и «Петербургский дневник».

Наши коллеги из Online47 заняли 13 место, ЛенТВ24 – 15-е.

Вам будет интересно
Ivbg.ru вошел в топ-20 самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти сми, рейтинг самых цитируемых СМИ, Медиалогия, Ленобласть, ivbg.ru
В России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет
Депутаты Госдумы предложили ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Парламентарии разработали соответствующие поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств...
28.04.2023 105
Автор