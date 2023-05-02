Компания «Медиалогия» опубликовала новый рейтинг самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти за I квартал 2023 года.

Ivbg.ru с индексом цитируемости 36,4 занял 19 место. На первом месте — «Фонтанка.ру», следом «78.ru» и «Петербургский дневник».

Наши коллеги из Online47 заняли 13 место, ЛенТВ24 – 15-е.