Компания «Медиалогия» опубликовала новый рейтинг самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти за I квартал 2023 года.
Ivbg.ru с индексом цитируемости 36,4 занял 19 место. На первом месте — «Фонтанка.ру», следом «78.ru» и «Петербургский дневник».
Наши коллеги из Online47 заняли 13 место, ЛенТВ24 – 15-е.
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