Дом пенсионерки сожгли в садоводстве Выборгского района

Неизвестный поджег дом 67-летней пенсионерки в садоводстве «Большой Корунд» Выборгского района 30 апреля в 14:00. Возгорание началось с крыльца, жилище сгорело.

Пожар заметил 66-летний сожитель владелицы дома. Мужчина вызвал пожарных, однако к моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.

Пенсионер рассказал, что с 2012 года у него был конфликт с председателем садоводства. Мужчина предположил, что именно из-за этого подожгли дачный дом его сожительницы.