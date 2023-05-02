Дом пенсионерки сожгли в садоводстве Выборгского района

Автор: Сергей Агутин
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Неизвестный поджег дом 67-летней пенсионерки в садоводстве «Большой Корунд» Выборгского района 30 апреля в 14:00. Возгорание началось с крыльца, жилище сгорело.  

Пожар заметил 66-летний сожитель владелицы дома. Мужчина вызвал пожарных, однако к моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.

Пенсионер рассказал, что с 2012 года у него был конфликт с председателем садоводства. Мужчина предположил, что именно из-за этого подожгли дачный дом его сожительницы.

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19.11.2022 1147
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