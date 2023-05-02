Мужчину с наркотиками задержали во Всеволожском районе

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на дороге в Агалатовском поселении Всеволожского района задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга.

Преступника поймали в 50 метрах от дороги на Медное озеро. У мужчины были изъяты 119 граммов наркотика.

Заведено уголовное дело. Известно, что петербуржец ранее уже был судим за оборот наркотиков.