Рабочий ударил своего коллегу ножом в шею на остановке в Тихвине

Конфликт между двумя рабочими вагоностроительного завода произошел 1 мая на автобусной остановке на улице Карла Маркса в Тихвине. Во время ссоры 40-летний житель Астраханской области ударил ножом в шею своего 50-летнего оппонента.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что агрессор и его жертва делили одну комнату в общежитии и вместе работали.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали колото-резаную рану шеи с повреждением сосудов. Известно, что задержанный ранее судим за разбой. Заведено уголовное дело.