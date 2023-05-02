Рабочий ударил своего коллегу ножом в шею на остановке в Тихвине

Конфликт между двумя рабочими вагоностроительного завода произошел 1 мая на автобусной остановке на улице Карла Маркса в Тихвине. Во время ссоры 40-летний житель Астраханской области ударил ножом в шею своего 50-летнего оппонента.
Нападавший был задержан на месте происшествия. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что агрессор и его жертва делили одну комнату в общежитии и вместе работали.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали колото-резаную рану шеи с повреждением сосудов. Известно, что задержанный ранее судим за разбой. Заведено уголовное дело.
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