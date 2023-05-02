Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 2 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка Донецкой народной республики. Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Темировка, Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124-х районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области.

Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов «HIMARS», а также две противорадиолокационные ракеты «HARM». Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской народной республики, Малая Белозерка Запорожской области, Корсунка и Каховка Херсонской области.