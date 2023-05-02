В Москве похоронили актера из фильма «Крепкий орешек» и голоса Джеймса Бонда

Заслуженного артиста России Сергея Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги. Колесников умер 29 апреля. Ему было 68 лет. Об этом 2 мая сообщают «Известия».

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года. Окончил Школу-студию МХАТ.

Сыграл в спектаклях «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Борис Годунов» Александра Пушкина, «Гроза» (Кудряш) Александра Островского, «Кабала святош» Михаила Булгакова, «Женщина с моря» Генрика Ибсена, «Король Лир» Уильяма Шекспира и других.

Снимался в фильмах «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть», «Замершие души», «Черное море», сериалах «Дальнобойщики», «Дело о мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. Его голосом говорил Джеймс Бонд в фильмах 1960-1980-х годов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.