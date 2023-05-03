В небе над Всеволожском заметили солнечное гало — фото

Жители Всеволожского района Ленобласти 2 мая днем наблюдали необычные лучи солнца – гало.

По словам автора фото, его можно было наблюдать как минимум два часа.

«Красивое и не часто встречающееся явление. По сути своей — обыкновенная радуга! Просто свет Солнца преломляется через облака», — поделился очевидец.

Фото: Александр Русинов, ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте

Солнечное гало – это оптический эффект, возникающий из-за рассеянных в нижних слоях атмосферы кристаллов. Также существует лунное гало. В целом увидеть это природное явление чаще удается зимой.