В небе над Всеволожском заметили солнечное гало — фото

Жители Всеволожского района Ленобласти 2 мая днем наблюдали необычные лучи солнца – гало.
По словам автора фото, его можно было наблюдать как минимум два часа.
«Красивое и не часто встречающееся явление. По сути своей — обыкновенная радуга! Просто свет Солнца преломляется через облака», — поделился очевидец.
Фото: Александр Русинов, ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте
Солнечное гало – это оптический эффект, возникающий из-за рассеянных в нижних слоях атмосферы кристаллов. Также существует лунное гало. В целом увидеть это природное явление чаще удается зимой.
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02.05.2023 62