С середины апреля по 14 июня в петербургском музее современного искусства «Артмуза» к показу представлена масштабная патриотическая экспозиция «Имя тебе – Победитель! Сражаюсь, верую, люблю».

Выставку с работами более 30 художников приурочили к празднованию 78-ой годовщины Победы в ВОВ. Целью организаторов является напомнить соотечественникам и гостям выставочного центра о героизме, мужестве и подвигах русского народы в борьбе с врагом.

«Чтобы подчеркнуть историчность этого явления, кураторы музея решили расширить временные рамки и показать ретроспективу побед русского оружия в трёх «мировых войнах»: Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне и Великой Отечественной войне», — отметили представители музея.

Выставка продлится до 14 июня. Вход свободный.