В Низино нашли нелегальную свалку с мазутом

Автор: Гузель Галимова
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Нелегальную свалку с мазутом обнаружили на прошлой неделее на участке сельхозназначения в Низино Ломоносовского района Ленобласти.

Под контролем Госэконадзора нарушители начали работы по ликвидации мазута. Собранное вещество направляют на лицензированный пункт приема и размещения.

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Printscreen видео t.me/ecology47

Специалисты продолжают расследование по факту незаконного сброса отходов, сейчас устанавливаются все причастные. Чтобы установить класс опасности с полигона отобрали пробы почвы.

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