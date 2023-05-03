В Низино нашли нелегальную свалку с мазутом

Нелегальную свалку с мазутом обнаружили на прошлой неделее на участке сельхозназначения в Низино Ломоносовского района Ленобласти.

Под контролем Госэконадзора нарушители начали работы по ликвидации мазута. Собранное вещество направляют на лицензированный пункт приема и размещения.

Специалисты продолжают расследование по факту незаконного сброса отходов, сейчас устанавливаются все причастные. Чтобы установить класс опасности с полигона отобрали пробы почвы.