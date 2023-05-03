В Ленобласти от укусов клещей пострадали 567 человек

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 567 жителей Ленобласти.

Случаи были зарегистрированы на территории всех районов. Больше всего – в Тихвинском — 91, Гатчинском — 90, Кингисеппском- 64, Киришском — 58 и Всеволожском — 47. Первый укус клеща на территории региона в этом году был зафиксирован 7 апреля.

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Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.