Стало известно, сколько стоил колбасный завод «Мираторга» новому владельцу

10 тысяч квадратных метров площади выкупила компания по производству хлебопекарных изделий «Альтаир».

Компания «Мираторг» продала свой колбасный завод в Петербурге за 100 млн рублей. Новым владельцем стала компания «Альтаир», производящая хлебопекарные изделия — сообщают Невские Новости.

Площадь помещения составляет 9,7 тыс. кв. метров. «Альтаир» планирует в кратчайшие сроки начать выпускать свою продукцию на новом заводе.

Фото: NF Group

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