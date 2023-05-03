Человеческий скелет обнаружили в колодце в Ленобласти 

Мужчина не появлялся у себя на даче два года и был удивлен найденным останкам.

Как сообщает Питер Live, 36-летний мужчина отдыхал на даче в СНТ «Заря», в деревне Келколово под Петебрургом. Он приехал на свой участок первый раз за 2 года. Когда мужчина решил набрать воды в колодце, он вместе с водой выловил чьи-то кости.

Останки отправлены на экспертизу. Пол и личность погибшего установить не удалось.

Фото: pxhere.com

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